https://static.news.ru/photo/9c8903d4-360d-11ea-b79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Новосибирская «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) совершила суперкамбэк в Пекине, одержав сверхволевую победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 4:3 (0:2, 2:1, 2:0).

К середине второго периода хозяева площадки создали задел в три шайбы благодаря голам Лукаса Локхарта (12-я минута), Брэндона Ипа (14-я) и Тайлера Вона (29-я).

Однако ещё до второго перерыва сибиряки сумели сократить отставание в счёте до минимума усилиями Микаэля Руохомаа (30-я минута) и Егора Миловзорова (33-я). На 49-й минуте Данил Романцев отыграл и третью шайбу, а за одну минуту и 32 секунды до конца третьего периода Дмитрий Саюстов принёс гостям победу.

«Сибирь» (53 очко, 46 игр) после этой победы обошла магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», поднявшись на пятую строчку таблицы Восточной конференции. «Куньлунь» (50 очков, 49 игр) остался на восьмом месте на «Востоке», опережая идущий девятым «Адмирал» из Владивостока лишь на очко.

14 января «Куньлунь» и «Сибирь» снова встретятся в Пекине.

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