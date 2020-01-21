https://static.news.ru/photo/627d66e2-3c68-11ea-a0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

В очередных поединках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возобновившегося после паузы на Матч всех звёзд КХЛ, новосибирская «Сибирь» и китайский «Куньлунь Ред Стар» одержали уверенные домашние победы над аутсайдерами Восточной конференции челябинским «Трактором» и хабаровским «Амуром» соответственно, ухудшив шансы обоих клубов на попадание в плей-офф.

«Сибирь» победила «Трактор» со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

У хозяев шайбы забросили Александр Логинов (10-я минута), Юусо Пуустинен (14-я), Александр Шаров (39-я), Егор Миловзоров (56-я) и Дмитрий Саюстов (59-я, в пустые ворота).

В составе челябинцев авторами голов стали Томаш Гика (22-я минута) и Лукаш Седлак (37-я).

Любопытно, что в матче не было зафиксировано ни одного удаления — обе команды закончили встречу без штрафных минут.

«Сибирь» (59 очков, 49 игр) продлила победную серию в чемпионате до шести матчей и закрепилась на пятом месте на «Востоке». «Трактор» от зоны плей-офф отделяют семь очков.

«Куньлунь Ред Стар» на своей площадке в Пекине добыл волевую победу над «Амуром» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Дальневосточники усилиями Гинека Зогорны на 10-й минуте открыли счёт, а за 59 секунд до финальной сирены Павел Турбин забросил последнюю шайбу в этой встрече.

Хозяева сумели забить вдвое больше, чем соперник: результативными бросками отметились Хантер Шинкарук (15-я минута), Жильбер Брюле (31-я), Брэндон Мэги (36-я) и Джейк Челиос (41-я).

«Куньлунь» (55 очков, 52 игры) занимает шестую строчку таблицы Восточной конференции, «Амур» проиграл уже восьмой матч кряду в чемпионате и отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на восемь очков.

Лидер Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» до паузы на Матч звёзд потерпел поражение в Пекине от клуба «Куньлунь Ред Стар», писал ранее NEWS.ru.