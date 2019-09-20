https://static.news.ru/photo/0dc6c522-dbcd-11e9-81bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

В двух очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победы праздновали хозяева площадки.

Новосибирская «Сибирь» победила хабаровский «Амур» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

У хозяев отличились Илья Морозов (36-я минута) и Юусо Пуустинен (44-я), хабаровчане ответили шайбой Вячеслава Ушенина (56-я).

Для «Амура» это поражение стало девятым подряд — в нынешнем сезоне команда Александра Гулявцева ещё не побеждала, и с тремя набранными очками находится на последнем месте в сводной турнирной таблице КХЛ.

Казахстанский «Барыс», обычно принимающий соперников в Нур-Султане, провёл очередной домашний матч в Алма-Ате, где в присутствии 12 148 зрителей одержал сухую победу над челябинским «Трактором» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили Роман Старченко (22-я минута) и Ииро Пакаринен (24-я).

Голкипер «Барыса» канадец Эдвард Паскуале отразил все 26 бросков челябинцев и заработал первый «сухарь» в КХЛ.

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