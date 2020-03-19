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Шведское издание Expressen изменило цитату нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Лунуса Умарка, в которой говорится, что игрок отказывается возвращаться в Россию вне зависимости от даты возобновления внутреннего чемпионата.

В новом варианте цитата хоккеиста выглядит следующим образом: «До тех пор, пока мы не узнаем что-то новое, нам разрешили остаться дома. Я готов вернуться, если будут еще игры».

Сам спортсмен также отметил, что не произносил подобное.

Я ничего подобного никогда не говорил. Александр Курносов — мой начальник. И я буду делать ровно то, что он мне скажет, — приводит слова Умарка « Спорт-Экспресс ».

По данным на 19 марта, в мире зафиксировано 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8 928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить.

Решение об отмене чемпионата мира по хоккею пока не принято, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, ранее писал NEWS.ru.