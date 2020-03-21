Вратарь казанского клуба Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» швед Адам Рейдеборн рассказал о жизни в России.
Первые несколько недель было трудно ходить за продуктами, но люди старались мне помочь. Оказалось, что русские — хорошие люди, чему был приятно удивлён, — цитирует Рейдеборна Hockeysverige.
Ранее клуб КХЛ «Нефтехимик» (Нижнекамск) покинули два игрока. По соглашению сторон клуб расторг контракт с защитником Виталием Атюшовым, а также с голкипером Александром Шарыченковым, писал NEWS.ru.
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