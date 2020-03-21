https://static.news.ru/photo/949ad922-6c31-11ea-a16e-fa163e074e61_660.jpg Адам Рейдеборн Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Вратарь казанского клуба Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» швед Адам Рейдеборн рассказал о жизни в России.

Первые несколько недель было трудно ходить за продуктами, но люди старались мне помочь. Оказалось, что русские — хорошие люди, чему был приятно удивлён, — цитирует Рейдеборна Hockeysverige.

Ранее клуб КХЛ «Нефтехимик» (Нижнекамск) покинули два игрока. По соглашению сторон клуб расторг контракт с защитником Виталием Атюшовым, а также с голкипером Александром Шарыченковым, писал NEWS.ru.