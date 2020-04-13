Шипачёв и ещё восемь россиян вошли в рейтинг худших хоккеистов НХЛ

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Девять россиян вошли в список худших спортсменов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под своими игровыми номерами.

Североамериканское издание The Athletic выбрало худших хоккеистов для каждого номера. Под 5-м номером худшим игроком НХЛ оказался Ян Голубовский, под 9-м — Александр Суглобов, под 20-м — Андрей Зюзин, под 78-м — Евгений Грачёв, под 79-й — Алексей Яшин, под 81-м — Энвер Лисин, под 86-м — Никита Никитин, под 87-м — Вадим Шипачёв, под 93-м — Александр Годынюк.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свои слова о том, что готов вернуться в Россию из-за сокращения зарплат хоккеистов. Спортсмен пояснил, что это была шутка.