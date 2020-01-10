Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился своими впечатлениями от своего второго матча в НХЛ. Его клуб смог обыграть «Нью-Джерси» — 6:3.
Уже более-менее привык к НХЛ, но бросков в этой игре было больше. Получился очень интересный матч, я меньше переживал. Мне нравится, когда по моим воротам много бросают, набиваю статистику, — приводит слова хоккеиста Sport24.
Шестёркин сказал, что очень благодарен тренеру, который доверил ему место в воротах во втором матче подряд. Он признался, что будет пользоваться любой возможностью, чтобы закрепиться в лиге.
Ранее NEWS.ru писал, что голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов может летом перебраться в НХЛ.