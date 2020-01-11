https://static.news.ru/photo/15fe1452-35e1-11ea-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шестеркин Фото: Joshua Sarner/Icon Sportswire/Global Look Press

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал что боялся, что после одной из пропущенных шайб больше не получит шанс проявить себя в НХЛ.

Был страх, что такое произойдет после второго гола. Я думал: «Не дай Бог поменяют». Это прям вообще было бы полнейшим фиаско. Спасибо главному тренеру за то, что дал мне возможность прийти в себя, хотя в целом хорошо себя чувствовал в игре, - цитирует Шестеркина Sport24.

Он отметил, что первые пропущенные шайбы можно списать на то, что он не смог полностью погрузиться в игре, но добавил, что при этом любой бросок по воротам можно ловить.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА по буллитам уступил «Автомобилисту», а СКА в овертайме дожал московское «Динамо».