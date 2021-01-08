Шесть игроков клуба НХЛ «Даллас» подхватили коронавирусную инфекцию

https://static.news.ru/photo/40fdcc0e-51df-11eb-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: nhl.com

Шесть хоккеистов клуба «Даллас» из НХЛ сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все заболевшие спортсмены находятся на самоизоляции и соблюдают медицинский протокол лиги. Тренировочный процесс был приостановлен, тренировочная площадка будет закрыта несколько дней.

За клуб «Даллас» выступают три россиянина: Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин. В прошлом сезоне клуб дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе» (2-4 в серии).

Сезон НХЛ должен был начаться 14 января. Первый матч у клуба был запланирован на следующий день. Теперь в НХЛ вынуждены пересмотреть календарь игр из-за того, что игроки клуба смогут выйти на лёд не раньше 19 января.

Как писал NEWS.ru, 23-летний хоккеист Кирилл Капризов, выступающий за клуб «Миннесота Уайлд», рассказал, что легко уехал из России и влился в американскую жизнь. Во многом ему помогают игроки по команде, также он успел познакомиться с русскими. Капризов отметил, что в Америке оказалось намного проще обжиться, чем он ожидал. Ему помогли снять квартиру, в магазинах достаточно «русской» еды: есть даже пельмени и шпроты.