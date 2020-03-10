https://static.news.ru/photo/fa20d9f6-62ed-11ea-8357-fa163e074e61_660.jpg Павел Дацюк Фото: hcavtomobilist/vk.com

Новосибирская «Сибирь» в пятом поединке серии плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завоевала путёвку во второй раунд, переиграв в гостях екатеринбургский «Автомобилист» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

У сибиряков отличились Дмитрий Саюстов (17-я минута) и Евгений Чесалин (25-я).

Единственную шайбу у хозяев забросил на 44-й секунде третьего периода Павел Дацюк, однако гола 41-летнего капитана уральцев не хватило, чтобы избежать досрочного прекращения борьбы за Кубок Гагарина.

«Сибирь» выиграла серию со счётом 4-1 (первый матч — 2:0, второй — 1:0 в овертайме, третий — 4:3 в овертайме, четвёртый — 1:5).

Соперником новосибирцев во втором раунде плей-офф станет либо казанский «Ак Барс» (если омский «Авангард» вырвет победу в серии у уфимского «Салавата Юлаева», уступая 2-3), либо казахстанский «Барыс» (если юлаевцы всё же дожмут «ястребов»).

Накануне «Авангард» крупно проиграл «Салавату» на своей площадке в подмосковной Балашихе (3:6), писал ранее NEWS.ru.