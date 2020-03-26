https://static.news.ru/photo/9e745056-6e8c-11ea-bdfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ВХЛ

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса.

Решение о распределении мест по итогам сезона будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком, сообщает пресс-служба ФХР.

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.