Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа

https://static.news.ru/photo/be1d0cc0-c36b-11ea-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spp-Jp/Global Look Press

Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который был остановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами за Кубок Стэнли 1 августа, сообщает пресс-служба НХЛ.

В турнире будут участвовать 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент приостановления сезона из-за коронавируса. Каждый хоккеист может отказаться от участия в розыгрыше Кубка Стэнли без каких-либо штрафных санкций, в том числе денежных. На это у спортсменов есть 72 часа с момента принятия соглашения.

Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».

Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков НХЛ. Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме, если сезон возобновится.