«Считаем себя лучшей хоккейной страной»: наставник Канады о матче с Россией

https://static.news.ru/photo/1d7150e8-c468-11eb-bc32-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Hastegard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан заявил, что приложит все усилия, чтобы обыграть национальную команду России в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Слова специалиста приводит «Чемпионат».

Мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире. Мы хотим победить. Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: «Если проиграем, едем домой», — сказал Галлан.

По его словам, для победы над россиянами его коллективу необходимо забрать среднюю зону. Более того, он отметил, что «Кленовым листьям» предстоит играть в «умный хоккей», так как главный тренер соперников Валерий Брагин обладает талантливыми спортсменами, которые любят «распоряжаться шайбой». Галлан убеждён, что во время матча россияне будут искать длинные передачи и убегать в отрыв. Этого нельзя допустить.

Игра четвертьфинала состоится 3 июня в 20:15 по московскому времени.

Ранее сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). Таким образом, коллектив вышел из группы с первого места. Канадцы же заняли четвёртую позицию.