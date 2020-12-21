Сборной России по футболу есть чему поучиться у хоккеистов

Российский этап Евротура показался совсем иным, нежели первый — финский Кубок Карьяла. Тогда, в ноябре, сборные Швеции и Финляндии выглядели «паршиво», тренеры привезли слабых игроков, россияне и вовсе приехали молодёжкой. Сейчас же, на декабрьский турнир, все учли предыдущие ошибки, собрав по-настоящему достойные составы. NEWS.ru подводит итог Кубка Первого канала для России, который завершился в это воскресенье.

Болельщики наконец увидели Валерия Брагина в действии. И дебют получился восхитительным — три матча и три победы, одна из которых в серии буллитов. По привычной традиции главный костяк коллектива сложился из игроков московского ЦСКА и петербургского СКА.

Россия — Швеция

Вечером в четверг на льду «Парка легенд» россияне открывали Кубок игрой против шведов. С первых минут ребята Брагина завладели инициативой. Но получилось ли? Вряд ли. Нельзя сказать, что команда сумела создать то же невероятное впечатление, как молодёжка Игоря Ларионова, но и уровень на первом турнире был другой, как говорилось выше. Первый период оказался для болельщиков довольно скучным и расшатать эту волну казалось невозможным. Но после последовавшего удаления ситуация в корне изменилась — сначала две минуты в большинстве достались шведам, которые так и не смогли поразить ворота Самонова. Что не сказать про россиян, которые быстро уходили в контратаку, отлично контролировали шайбу и буквально «разрывали» оборону соперника. При этом по итогам первого периода коллективы ушли с равным нулевым счётом. После перерыва была надежда на продолжение банкета, однако шведы не оставили на то надежд. Гости то и дело бросались в позиционные атаки, окончательно забрали шайбу и не намерены были отдавать преимущество. Что в перерыве Юхан Гарпенлёв сказал своим парням — загадка, но это сработало. Именно шведы открыли счёт встречи. До середины периода они продолжали атаковать и возить россиян, и ни о каких контратаках просто и речи не шло. И как сильно удивились все, включая самих шведов, когда на 35-й минуте «красная машина» всё-таки отыгралась.

Теперь уже вопрос встал иначе — нужен перелом встречи, которого до свистка так и не произошло?

И вот на заключительный период Брагину удалось завести команду — ребята буквально вылетели на лёд, и когда они стали похожи на ураган, шведы быстро успокоили соперника, забив со входа в зону. Что ж, тренеру ничего не оставалось, как попробовать изменить звенья. Никита Сошников заменил Владимира Ткачёва в сочетании с Шипачёвым и Чибисовым. И это сработало — спустя три минуты после выхода шведов вперёд, именно Сошникову удалось сравнять счёт.

Дальше дело было за капитаном — Шипачёв воспользовался моментом и качественно его реализовал.

И вот, когда, казалось, победа уже в кармане, шведы вновь сравнивают, заставляя уходить на дополнительную пятиминутку, которая выглядела просто бесконечной. Итоговую победу всё-таки вырвали ребята Брагина, забив победный буллит.

Вопросов к тренеру было много, начиная от работы в обороне, заканчивая пониманием друг друга в атаке. Но что мы можем требовать от абсолютно новой команды, которая собралась вместе совсем недавно? Ребятам просто необходимо сыграться. На это должно уйти время.

После победы заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин выделил плюсы и минусы дебютной игры национальной команды.

Игра получилась равная, наши получше выглядели в первом периоде, дальше инициативу в свои руки взяли шведы. А вот заключительная часть получилась нейтральной, поэтому и счёт основного времени (3:3) соответствует тому, что было на табло. Понравилось, что ребята быстро уходили, создавали опасные моменты, играли в контратаку. А вот в позиционной обороне испытывали проблемы, шведы доставили нам много неприятностей, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Россия — Чехия

После тяжёлой победы над шведами приблизительно такую же манеру игры ожидали увидеть и в субботнем матче против Чехии. В этой встрече Брагин решил немного поэкспериментировать: на лёд вышла та же тройка, что и в первой игре в виде Ткачёв — Шипачёв — Чибисов, в воротах начал Александр Самонов, а вот вне заявки остался Егор Коршков — его место в звене с Денисом Зерновым и Никитой Сошниковым занял лидер «Авангарда» Сергей Толчинский. Из состава пропал защитник Никита Лямкин, вместо него во второй паре обороны вышел Дмитрий Саморуков. При этом первые семь минут россияне плохо держали шайбу и действовали в комбинационных атаках, пока не открыли счёт. И удалось это Антону Бурдасову, который по праву является признанным снайпером в Континентальной хоккейной лиге (в текущем сезоне на его счету 15 шайб в 27 матчах). Правда, за сборную до матча с чехами он не забивал в 29 играх за десять лет. И вот, наконец, Бурдасову удалось прервать неудачную серию.

А спустя три минуты россияне увеличили отрыв. Именно этот гол расколол соперника.

Тем не менее до перерыва чехи сумели собраться и забить важную шайбу, которая могла изменить ход истории субботнего вечера. Правда, как бы ни пытался соперник создать что-то опасное, весь второй период россияне купировали любые атаки.

Третий отрезок стал для Брагина и Ко ключевым. Буквально с первых минут в ворота голкипера соперников влетела третья шайба.

Только после этого гола мы увидели чехов во всей красе, но что-то менять было поздно. Россияне как будто издевались над гостями, играли по счёту и удерживали преимущество, которое в итоге превратили в ещё один гол.

После этой встречи вопросов резко стало меньше. И в обороне ребята выглядели отменно, и важные моменты реализовали. Благодать!

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что пока рано говорить о слабых сторонах соперника.

Хороший счёт, уверенная игра. Понятно, что после первой игры кто-то мог остаться недовольным игрой в обороне, но все ребята находятся в разных командах, им нужно сыграться — команда совершенно новая. С чехами уже смотрелись намного лучше. Вон, жаловались, что Бурдасов не забивает, в этой встрече сумел наконец. Будем о слабых местах говорить на первенстве мира. Конечно, есть ошибки, но пока они не играют ключевую роль, — сказал Кожевников в беседе с NEWS.ru.

Россия — Финляндия

В заключительном матче воскресного дня попытаться сломать успех российской сборной вышли финны. Самое страшное — это давно сложившаяся традиция с нашей стороны упускать победы в последних матчах. Но тут всё пошло иначе: с первых минут игра проходила в зоне Финляндии, и как бы скандинавы ни огрызались, превратить это в опасные моменты не удавалось. Россияне выглядели слишком уверенно и доказали это в середине первого периода, когда Шипачёв открыл счёт. Эта шайба стала 2500-й в истории сборной России по хоккею.

На перерыв ребята ушли в отличном расположении духа, а вышли ещё более заряженные — сразу отличился Воронков, для которого этот гол стал дебютным за сборную. Просто сплошной кайф, а не вечер!

Затем последовал прострел от соперника, но после проверки счёт на табло по-прежнему оставался 2:0 в пользу России. И тут же Воронков делает дубль. Удивительное воскресенье для серебряного призёра прошлого молодёжного чемпионата мира.

Финны сдались и откровенно поплыли, оживить игру тренеру совсем не удавалось, что всё же расслабило россиян, но финны всё-таки реализовали опасный момент, сократив отрыв. За первые два периода, надо отметить, не было ни одного удаления. Очень аккуратную игру продемонстрировали обе команды.

Тем не менее в третьей двадцатиминутке с «джентльменством» покончил представитель Финляндии Руохомаа, которого удалили за задержку времени. А затем удалили нашего Коршкова. Финны пошли ва-банк, убрав голкипера, чем воспользовался Карнаухов и зарядил в пустые ворота после ошибки соперника, сделав счёт 4:1.

А следом последовал гол Кузьменко.

Все ожидали победу, но разгрома — вряд ли. Тем и приятнее побеждать во втором подряд Евротуре. По мнению Кожевникова, россиянам удалось проявить себя «во всей красе» и сломать тенденцию в виде поражений в последних играх.

Вторую игру команда выглядела восхитительно. На чехах потренировали новые звенья и против финнов показали себя во всей красе, обалденную игру. Так и должно было быть. Я до этого говорил, что они должны выиграть турнир. Да, вничью сыграли с сильнейшей командой (шведами. — NEWS.ru), но выиграли по буллитам. Везёт тем, у кого лучше настрой. Обычно мы последние игры проигрывали, но сейчас сломали тенденцию. Собрались и доказали, — утверждает Кожевников.

Интересно, доживём ли мы до момента, когда такую же яркую и уверенную игру будут показывать российские футболисты? Черчесову и его активу однозначно нужно поучиться у Брагина и его парней.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru