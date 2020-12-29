Сборная России вышла в четвертьфинал МЧМ после победы над Австрией

https://static.news.ru/photo/e0a9d752-4a5f-11eb-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российские хоккеисты обеспечили участие сборной страны в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, разгромив в матче группового этапа команду Австрии.

Встреча группы B, которая прошла 29 декабря, завершилась со счётом 7:1 (4:0, 0:1, 3:0) в пользу россиян. В российской команде дубль оформил Василий Подколзин (7-я и 14-я минуты). Кроме того, отличились Родион Амиров (5), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59). Австрийскому хоккеисту Сенне Петерсу удалось закинуть шайбу на 28-й минуте.

В трёх матчах сборная России набрала в трёх играх шесть очков и заняла место в первой четвёрке таблицы группы. Австрийцы находятся на пятой строчке и не набрали ни одного очка в трёх последних матчах.

Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин сообщал, что поражение сборной России против национальной команды Чехии (0:2) во втором матче группового этапа молодёжного чемпионата мира сыграет команде Игоря Ларионова на руку.