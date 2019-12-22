Мужская сборная России обыграла команду Швеции со счётом 7:1 в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом среди игроков не старше 21 года. Турнир прошёл в Архангельске.
В составе российской команды голы забили Олег Тарнаруцкий (8-я и 47-я минуты), Артем Репях (13), Илья Насекин (21, 84 — с пенальти), Алексей Торгонский (25, 90). У шведов отличился Понтус Нордстрём (88).
Третье место заняла сборная Финляндии. Четвёртым участником турнира была команда Казахстана.
Мужская и женская сборные России стали победителями первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу, который прошёл в Москве, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен