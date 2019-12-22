Фото: Федерация хоккея с мячом России/facebook.com

Российский хоккеист Никита Зайцев впервые раскрыл причины, по которым он решил забрать у жены своих маленьких дочерей. По словам защитника «Оттавы», он просто начал бояться за их жизнь.

Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык так жить... Без своих девочек. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы...