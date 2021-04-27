Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021

Матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021 (U18) состоялся на стадионе «Комерика-центр» в американском Фриско. Встречались сборные России и Финляндии. В результате россияне проиграли по буллитам 4:3. Об этом сообщает «Чемпионат».
К концу основного времени матча российская сборная
В результате победителя выявила серия штрафных бросков, где сильнее оказались игроки финской команды.
В дебютной игре на ЮЧМ-2021 сборная России в овертайме обыграла сборную США со счётом 7:6, по ходу встречи уступая 1:5.
Юниорский чемпионат мира — 2021 года стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Турнир проходит в США. Сборная России выступает в группе В, куда также входят команды США, Финляндии, Германии и Чехии.