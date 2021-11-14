Сборная России разгромила команду Чехии в матче Кубка Карьяла

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Сборная России по хоккею взяла верх в заключительном, третьем матче в рамках этапа Еврохоккейтура — Кубок Карьяла. Подопечные исполняющего обязанности главного тренера Сергея Зубова взяли верх над командой Чехии.

Матч между сборными России и Чехии завершился со счётом 5:2. В составе отечественного коллектива дублем отметился Дмитрий Воронков (18-я и 23-я минуты), по голу на свой счёт записали Александр Елесин (4-я), Никита Тертышный (32-я) и Артём Галимов (58-я).

У чехов отличились Матей Странски (40-я) и Давид Каше (50-я).

Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла и заняла третье место в таблице соревнований. Позднее первую строчку разыграют команды Швеции и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею уступила команде Швеции в матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу скандинавского коллектива.