Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

По итогам трёх матчей группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) сборная России вышла в четвертьфинал турнира. В ночь на 30 апреля россияне обыграли команду Германии со счётом 6:1. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, сборная России
Очередная игра россиян против сборной Чехии пройдёт в ночь на 2 мая.
Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая.
Ранее сообщалось, что юниорская сборная России начала выступление на чемпионате мира в США с победы над хозяевами. В драматичном и крайне результативном матче, завершившемся в овертайме, россияне взяли верх над соперником со счётом 7:6.