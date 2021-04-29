Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

https://static.news.ru/photo/e48863ca-a94b-11eb-bcff-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: fhr/vk.com

По итогам трёх матчей группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) сборная России вышла в четвертьфинал турнира. В ночь на 30 апреля россияне обыграли команду Германии со счётом 6:1. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, сборная России набрала 6 очков в трёх встречах и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице группы В, где также выступают команды Германии, Финляндии, Чехии и США. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят четыре команды из каждой группы. В настоящее время сборная Германии потеряла шансы на выход в плей-офф, поскольку не набрала ни одного очка за три встречи.

Очередная игра россиян против сборной Чехии пройдёт в ночь на 2 мая.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России начала выступление на чемпионате мира в США с победы над хозяевами. В драматичном и крайне результативном матче, завершившемся в овертайме, россияне взяли верх над соперником со счётом 7:6.