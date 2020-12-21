Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала

https://static.news.ru/photo/7727976a-42d5-11eb-91ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хоккейная сборная России со счётом 5:1 одолела команду Финляндии в последнем матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Шайбы у россиян забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Дмитрий Воронков (24-я и 29-я минуты), Павел Карнаухов (59-я минута) и Андрей Кузьменко (60-я минута). За финнов на 37-й минуте отличился Харри Песонен.

Россия с восемью очками заняла первое место в турнирной таблице. Вторыми стали шведы (четыре очка), на третьем месте — сборная Финляндии (три очка), на четвёртом — команда Чехии (четыре очка). В общем зачёте после двух этапов россияне также первые с 16 очками. У идущих вторыми чехов в активе девять очков, у финнов — шесть, у шведов — пять.

Накануне, 19 декабря, за победой россиян над чехами (4:1) с трибун наблюдала олимпийская чемпионка Пхёнчхана в фигурном катании Алина Загитова.

Как передавал NEWS.ru, спортсменка после матча призналась, что уже с раннего детства ходила на хоккей. По её словам, если бы она родилась мальчиком, то точно стала бы хоккеистом.