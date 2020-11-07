Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла

https://static.news.ru/photo/ba0e3d22-21ce-11eb-a012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккей России/twitter.com

Сборная России по хоккею победила в первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В заключительном матче россияне обыграли команду Чехии со счётом 3:0.

В матче отличились Родион Амиров (19), Егор Чинахов (21) и Егор Афанасьев (29).

Таким образом, сборная России одержала победу во всех трёх матчах и набрала восемь очков. В первом туре команда одержала победу над сборной Финляндии (6:2), во второй игре — над командой Швеции (2:1 Б).

Ранее NEWS.ru писал, что «Нефтехимик» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Риге и завершилась со счётом 3:1.