Сборная России по хоккею узнала своих соперников на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Команды сыграют в группе B. Четвёртый участник квартета определится в квалификации.
В группе А сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группе С — Финляндия, Швеция и две команды, прошедшие квалификационный турнир.
Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что собирается бороться за путёвку на Олимпийские игры 2022 года, писалNEWS.ru.
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