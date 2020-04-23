Сборная России по хоккею узнала своих соперников на Олимпиаде-2022

https://static.news.ru/photo/b5832222-8610-11ea-9b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Команды сыграют в группе B. Четвёртый участник квартета определится в квалификации.

В группе А сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группе С — Финляндия, Швеция и две команды, прошедшие квалификационный турнир.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что собирается бороться за путёвку на Олимпийские игры 2022 года, писалNEWS.ru.