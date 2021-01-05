Сборная России по хоккею проиграла финнам матч за бронзу МЧМ

https://static.news.ru/photo/d0badc3e-4fbd-11eb-a979-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiahockey/Instagram.com

Молодёжная сборная России по хоккею уступила команде Финляндии со счётом 1:4 в матче за бронзовые медали чемпионата мира в Канаде и осталась без наград первенства, проходящего в Эдмонтоне.

Первый период матча сборная России начала ударно, прижав финнов к их воротам, что в итоге вылилось в шайбу, которую забросил Илья Сафонов на 7-й минуте встречи с передачи Максима Грошева: 1:0. После первой шайбы россияне явно сбавили темп, что сказалось на качестве обороны как во второй половине первого периода, так и во втором периоде.

В команде Суоми ответную шайбу забросил Антон Лунделль на 26-й минуте матча: 1:1. Затем финская команда добавила в движении, а дружине Игоря Ларионова этот темп не всегда был под силу, хотя сборная России имела неплохие шансы вновь выйти вперед, реализовав ряд моментов.

На 42-й минуте отсутствие реализации голевых моментов и натиск финнов на ворота Ярослава Аскарова принесли свои плоды. После неразберихи в его штрафной и активного трафика, созданного финнами, на ровном месте отличился Микко Петман: 2:1.

В конце встречи сборная России получила удаление на 4 минуты за нарушение Василия Подколзина, который, объезжая другого игрока российской команды, не заметил хоккеиста соперника, поднял клюшку и был удалён за это.

Четыре минуты сборная России играла в защите достаточно надёжно, но в оставшееся время получила еще две шайбы в пустые ворота — от уже отличившегося ранее Антона Лунделля на 59-й минуте и Юусо Пярссинена на 60-й минуте. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу финской сборной.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 5 января молодёжная сборная России по хоккею лишилась возможности побороться за золото чемпионата мира, проиграв команде Канады со счётом 0:5. Поражение сборной позднее объяснили тренер команды Игорь Ларионов, а также заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин, назвавший хоккеистов канадской молодёжки более дисциплинированными.