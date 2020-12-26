Сборная России по хоккею проиграла чехам на МЧМ в Канаде

https://static.news.ru/photo/f5b2a750-48ca-11eb-b50a-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiahockey/Instagram.com

Молодёжная сборная России уступила команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира в канадском Эдмонтоне со счётом 0:2.

Сборная России выходила на эту встречу если не фаворитом, то имея психологическое преимущество после победы над американцами со счётом 5:3. Чехи же в прошлой игре разгромно проиграли команде Швеции со счётом 1:7.

В матче Россия — Чехия боевая ничья сохранялась до конца второго тайма. Игра шла под диктовку подопечных Игоря Ларионова, однако команда Чехии выбрала на игру закрытую оборонительную тактику, не давая россиянам практически никаких шансов в атаке, и сделав ставку почти полностью на контратаки.

В концовке второго периода счёт открыл чешский игрок Филип Коффер, выскочивший в одиночку на российские ворота. Россияне были наказаны на контратаке. Вторая шайба чехов почти ничем не отличалась от первой. Комбинационно сборная Чехии так и не нашла подступов к российским воротам, однако вторая досадная ошибка россиян на синей линии вывела на ворота сборной России Мартина Ланга, который упрочил преимущество своей команды на 6 минуте третьего периода.

Далее сборная России предприняла не один решительный штурм ворот соперника, однако россиянам не помогли даже два удаления в составе сборной Чехии.

Как сообщал NEWS.ru, ранее на МЧМ сборная России одолела команду США со счётом 5:3.