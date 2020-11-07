Сборная России по хоккею одержала победу над Швецией в матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты по буллитам нанесли поражение команде Швеции в своём втором матче в рамках Кубка Карьяла.
Встреча в Хельсинки завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбу в составе сборной Швеции забросил Антон Ведин (56-я минута), со стороны российской сборной отличились Родион Амиров (59) и Василий Подколзин.
Матч против команды Чехии состоится 8 ноября.
Ранее NEWS.ru писал, что «Нефтехимик» расторг контракты с защитниками Романом Граборенко и Джулианом Мелкиори.
В текущем сезоне Граборенко провёл девять матчей, набрав 2 очка. Мелкиори пришёл в «Нефтехимик» в июле 2020 года, однако не сыграл за команду ни одного матча.