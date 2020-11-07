Сборная России по хоккею одержала победу над Швецией в матче Кубка Карьяла

https://static.news.ru/photo/a5fd8f04-2106-11eb-a728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Российские хоккеисты по буллитам нанесли поражение команде Швеции в своём втором матче в рамках Кубка Карьяла.

Встреча в Хельсинки завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбу в составе сборной Швеции забросил Антон Ведин (56-я минута), со стороны российской сборной отличились Родион Амиров (59) и Василий Подколзин.

Матч против команды Чехии состоится 8 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что «Нефтехимик» расторг контракты с защитниками Романом Граборенко и Джулианом Мелкиори.

В текущем сезоне Граборенко провёл девять матчей, набрав 2 очка. Мелкиори пришёл в «Нефтехимик» в июле 2020 года, однако не сыграл за команду ни одного матча.