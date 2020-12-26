Сборная России по хоккею обыграла команду США на МЧМ

https://static.news.ru/photo/b6bdd1c8-473f-11eb-aca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl.ru

Молодёжная сборная России по хоккею переиграла сверстников из США на старте молодёжного чемпионата мира в Канаде со счётом 5:3, ведя в счёте 4:1, но в конце игры всё-таки сломив напор противника.

Первыми счёт в мачте открыли россияне: на 9-й минуте гол забил Василий Пономарёв. Американцы затем организовали серию навалов на ворота российской команды и на 15-й минуте шайбу забросил Кэмерон Йорк. На первый перерыв команды ушли с ничейным счётом 1:1.

Во втором отрезке встречи сборную России вывел вперёд Захар Бардаков после паса, который разрезал всю американскую оборону. Американцы попытались огрызаться и даже сравнялись с игроками сборной России по числу нанесённых ударов в створ ворот, однако и порыв прервал уже отличившийся Василий Пономарёв, сделавший дубль: 3:1.

Четвёртая шайба не обошлась без ошибки со стороны американцев. Во время вывода шайбы из вратарской голкипер сборной США Спенсер Найт попал под прессинг приближающегося игрока сборной России и вынужден был отпасовать вдоль борта. Шайба легла на клюшку нападающего Ильи Сафонова, который метко послал её от синей линии в левую «девятку». Растянувшийся в отчаянном прыжке Найт отразить бросок уже не успел. Россия повела 4:1.

В третьем периоде игра поначалу строилась под диктовку сборной России, однако всё изменила шайба американского игрока Джона Фариначчи на 50-й минуте встречи: 4:2. Затем сборная США вновь устроила навал на ворота команды Игоря Ларионова. Три минуты спустя Егор Чинахов внезапно отобрал шайбу у игрока на синей линии перед американской зоной и вышел один на один.

Егор Чинахов мог «хоронить» американцев, но не реализовал шикарный выход один на один с вратарём, а следом Амиров не сумел замкнуть передачу на дальней штанге. А закончился эпизод вообще нашим удалением, — написала об этом в Twitter Федерация хоккея России.

Американцы затем забросили и третью шайбу. На 58-й минуте в составе сборной США отличился Тревор Зеграс, и счёт для россиян стал «нервным»: 4:3. В конце встречи американцы сняли вратаря и попытались провести эффективную атаку. Однако Егор Чинахов всё-таки взял своё: отобрав шайбу в центре площадки, он забил её в пустые ворота: 5:3.

В следующем матче на чемпионате мира дружина Игоря Ларионова сыграет с командой Чехии. Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в канадском Эдмонтоне с 25 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, российские хоккеисты из национальной молодёжной команды ранее не смогли в назначенное время вылететь в канадский Эдмонтон, где 25 декабря начнётся чемпионат мира.