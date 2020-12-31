Сборная России обыграла Германию в четвертьфинале МЧМ-2021

https://static.news.ru/photo/40764aac-4d31-11eb-b328-fa163e074e61_660.jpg Фото: СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ | МЧМ 2021/vk.com

Российские хоккеисты одержали победу в матче с Германией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2021. Матч завершился со счётом 2:1.

Так, на 10-й минуте Семён Чистяков из своей зоны сделал передачу на ход форварду Василию Пономарёву, тот убежал «один в ноль» и, красиво обыграв вратаря, послал шайбу в пустые ворота. На 29-й минуте преимущество россиян увеличил Данил Башкиров.

На 44-й минуте встречи Флориан Элиас исполнил кистевой бросок и поразил ворота Аскарова.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий казанского «Ак Барса» Стефан Да Коста, вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко и защитник минского «Динамо» Степан Фальковский признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре.

Лучшим новичком месяца признан Иван Чехович из нижегородского «Торпедо».