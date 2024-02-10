Сборная РФ по хоккею демонстративно не взяла призы после матча с белорусами Хоккеисты из РФ отказались от призов из-за спорных решений в матче с Белоруссией

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Игроки юниорской сборной России по хоккею (U-18) демонстративно отказались от призов после проигрыша команде Белоруссии. По информации NEWS.ru, российские спортсмены оказались недовольны судейством финала «Кубка Будущего — 2024» в Минске, который завершился победой белорусской сборной (5:6 ОТ).

Отмечается, что в овертайме встречи после победного гола белорусов вратарь сборной России Петр Андреянов обращался к арбитру за видеопросмотром спорного эпизода, однако ему было отказано. До этого судьи проигнорировали подножку на российском игроке.

На награждении по итогам турнира вратарь сначала долго разговаривал с организаторами соревнований, а затем, получив индивидуальную награду в руки, оставил ее на льду. Аналогично поступили и еще два полевых игрока сборной России.

Ранее президент израильского клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин рассказал, что в Израиле планируют организовать хоккейный турнир с участием молодых российских и белорусских игроков. Он добавил, что скоро завершится строительство новой ледовой арены в городе Ашдод. Гусин выразил надежду, что ледовая арена откроется через месяц-полтора и можно будет планировать «какую-то активность». При этом он с сожалением отметил, что сам город находится в непосредственной зоне обстрела из сектора Газа.