https://static.news.ru/photo/ec6bc4c6-61e7-11ea-b0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusbandy_ru

Сборная Казахстана не выступит на чемпионате мира по хоккею с мячом в России из-за зафиксированных случаев коронавируса в стране.

Поступило официальное письмо от Казахстанской ассоциации бенди, в котором сообщается, что сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира. Министерство культуры и спорта Казахстана рекомендовало республиканским федерациям по видам спорта отменить командирование в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, — сообщает пресс-служба турнира.

Организаторы турнира отмечают, что может произойти замена на другую сборную. Они ждут решения от Международной федерации хоккея с мячом.

Ранее IIHF отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург), женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте — апреле, писал NEWS.ru.