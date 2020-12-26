Сборная Канады по хоккею обыграла Словакию на МЧМ

Молодёжная сборная Канады обыграла команду Словакии на чемпионате мира в Эдмонтоне со счётом 3:1.
В составе сборной Канады отличились Джордан Спенс на 5-й минуте, Филлип Томазино на 57-й минуте и Джек Куинн на 60-й минуте. В команде Словакии шайбу забросил Мартин Хромьяк на 59-й минуте.
В группе A после двух матчей в лидерах —Канада и Финляндия, набравшие по 6 очков. Словаки имеют в своём активе 3 очка, а вот у Швейцарии и Германии очков нет.
Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 27 декабря по московскому времени команда Канады буквально уничтожила немецкую сборную, забросив сверстникам из Германии 16 шайб. В ответ канадцы получили лишь два гола от немцев.