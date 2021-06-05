Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/2b4a8774-c608-11eb-9675-96000091f725_660.jpg Фото: Jussi Nukari via www.imago-image/Global Look Press

Сборная Канады обыграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Счёт 4:2 подарил команде победителей выход в финал.

Встреча прошла на «Арене Рига». Голами в составе канадцев отметились Брэндон Пирри (3-я минута матча), Эндрю Манджапане (дубль — 25, 41) и Джастин Данфорт (60). В свою очередь из команды США смогли отличиться Колин Блэквелл (18) и Александр Хмелевски (44).

Теперь Канада поборется за победу в финале. Соперник определится во втором полуфинальном матче, где встретятся сборные Финляндии и Германии.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Ранее стало известно, что сборная России уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1 ОТ). Болельщики и эксперты были крайне разочарованы таким результатом. В беседе с NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова задалась вопросом, а работает ли вообще Знарок Олег Валерьевич тренером. По её словам, отрицательный ответ и объясняет такой результат сборной России.