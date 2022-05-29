Сборная Финляндии в четвёртый раз стала чемпионом мира по хоккею Сборная Финляндии победила канадцев и стала четырёхкратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею одержала победу над командой Канады. Чемпион определился в овертайме, поскольку основное время встречи завершилось вничью. Автором победного года стал Сакари Маннинен.

Финальная встреча проходила в финском Тампере и завершилась со счётом 3:3. Победную шайбу на 67-1 миуте встречи в овертайме забросил Сакари Маннинен. Таким образом. Финляндия стала чемпионом мира в четвёртый раз в истории. При этом финны явояются и действующими олимпийскими чемпионами. Ледерами же по числу побед на мировых первенствах являются команды Канады и СССР/России. На каждую из них приходится по 27 титулов.

Финляндия и Канада играли в финале мирового первенства друг против друга третий раз подряд. В прошлом году канадцы выиграли в овертайме 3:2, в 2019 году (в 2020 турнир не проводился из-за пандемии) сильнее были финны, победившие со счётом 3:1.

Сборные РФ и Белоруссии не участвовали в мировом хоккейном первенстве. Они были отстранены в феврале решением совета IIHF от международных соревнований на неопределённый срок.