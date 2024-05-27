Сборная Чехия впервые с 2010 года стала триумфатором ЧМ по хоккею Сборная Чехия обыграла Швейцарию в финале и стала чемпионом мира по хоккею

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Сборная Чехии стала обладателем титула чемпиона мира после победы над командой из Швейцарии, сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF). Встреча прошла в Праге и завершилась со счетом 2:0.

Шайбы за победившую сборную забросили Давид Пастрняк (50-я минута) и Давид Кампф (60). Для чешской национальной команды победа на чемпионате мира стала первой, начиная с 2010 года, когда им удалось в финале переиграть россиян.

Хоккеисты из Чехии сумели выиграть турнир уже в седьмой раз за всю историю. Наиболее титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед).

Следующий международный хоккейный турнир пройдет в 2025 году с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. При этом Россия и Белоруссия отстранены от участия в соревновании из-за ситуации на Украине.

Ранее сборная Канады проиграла Швейцарии в серии буллитов и потеряла титул чемпиона мира. Встреча завершилась со счетом 3:2, следовало из турнирной таблицы на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

До этого депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что отстранение сборной России от участия в международных турнирах стало следствием политического шантажа. Возвращения РФ в чемпионаты ждут и российские, и зарубежные спортсмены, подчеркнула она. Однако политика все еще находится выше спорта, подытожила Журова.