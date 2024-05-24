Сборная Чехии сыграет со Швецией в полуфинале ЧМ по хоккею IIHF: сборная Чехии встретится с командой Швеции в полуфинале ЧМ по хоккею

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Сборная Чехии

Чехия встретится со сборной Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею, сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF). В другой паре выйдут команды Канады и Швейцарии, говорится на сайте IIHF.

Чехия и Швеция сразятся в полуфинале ЧМ по хоккею 25 мая, — гласит сообщение IIHF.

Обе игры пройдут на «О2 Арене» в Праге. Начнутся они в 14:20 по местному времени.

Ранее завершились матчи четвертьфинала чемпионата. Сборная Словакии потерпела поражение от команды Канады со счетом 6:3. Швейцария в свою очередь обыграла Германию (3:1). Чешские хоккеисты ушли со льда со счетом 1:0 против пораженных американцев. Швеция обошла сборную Финляндии (2:1).

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ранее заявил, что РФ исключили из чемпионата мира по хоккею, поскольку спорт всегда был политикой. По его словам, матчи между российскими и американскими или канадскими спортсменами проходили с большим накалом. Плющев добавил: когда говорят, что спорт не политика, это все «для красного словца». Экс-тренер сборной подчеркнул, что спорт всегда отражает настроения на политической арене.

Плющев отметил, что уровень ЧМ упал тогда, когда Международная федерация хоккея расширила список участников. По его мнению, туда «запустили» команды, которые сильно не дотягивали до уровня турнира.