Сборная Белоруссии примет участие в чемпионате мира по хоккею в Риге

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Сборная Белоруссии по хоккею не откажется от участия в чемпионате мира, который пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск права проводить чемпионат в 2021 году.

Мы предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нём белорусских хоккеистов. Сборная Белоруссии будет играть в Латвии, — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Однако международные организации требовали перенести турнир из белорусской столицы из-за напряжённой политической ситуации в стране.

Ранее спонсировать чемпионат мира по хоккею отказались чешская автомобилестроительная компания Skoda, а также бренд косметики для мужчин Nivea Man, если турнир пройдёт в Белоруссии. Вице-президент Федерации хоккея Калерво Куммола рассказал, что решение спонсоров отказаться от финансирования турнира не является неожиданностью.

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются больше пяти месяцев. Они начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На них победил Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы. Страны Запада не признали итоги выборов.