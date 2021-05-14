Саша, соберись: в чём причины провала Овечкина в регулярном сезоне НХЛ

В ночь на воскресенье стартует плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» обеспечил себе участие в борьбе за Кубок Стэнли, а российский нападающий Александр Овечкин попробует перевернуть спортивную общественность, которая продолжает напоминать об установленном антирекорде. Пришло время подвести итоги регулярного чемпионата Великого.

35-летнему Овечкину удалось вернуться на последний матч регулярки. До этого в обойме его не было на протяжении семи игр из девяти возможных. Впервые за шесть лет хоккеист выбыл на длительный срок из-за травмы. «Вашингтон» до сих пор не называет характер повреждения, несмотря на полноценное возвращение игрока в основу.

Тем не менее надо признать — этот сезон стал худшим в карьере для легенды «Кэпс». Да, «Вашингтон» уверенно шёл к плей-офф. Да, россиянин как никто выгрызал для клуба победы, но результативность оставляет желать лучшего. В последнем матче и подавно — провёл на льду 19 минут, сделал четыре броска в створ, но ни разу не отличился.

Конечно, болельщики могут уповать на два ключевых фактора: за 45 игр регулярного чемпионата он набрал 42 очка (24 гола и 18 результативных передач), стал четвёртым бомбардиром и первым снайпером команды, и это в свои 35 лет! Только вот это — средний показатель для Овечкина. Он сам давно задрал планку и заставил о себе говорить не как об обычном хоккеисте. Ови каждый день с 16 лет переписывает рекорды легенд, борется с собою же и побеждает. Прозвище Великий с бухты-барахты не даётся.

Александр Овечкин John McCreary/Global Look Press

Хотя можно пошутить и заявить, что антирекорд — это тоже рекорд. Он впервые за все 16 лет, проведённых в НХЛ, не забил 30 голов за регулярку. В его активе «всего» 24 шайбы. Если возникают сомнения, что кто-то сумел в укороченном сезоне выделиться, то огорчим: Коннор Макдэвид забросил 33 шайбы, а Леон Драйзайтль — 31. Канадец в общем зачёте бомбардиров сезона занимает первое место, немец — второе, а Ови — 56-е.

Это может привести к тому, что рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ так и останется непобитым. Россиянин обогнал Майка Гартнера и Фила Эспозито, вышел на шестое место среди всех бомбардиров лиги, но пропасть между ним и канадцем всё так же существенна. Забить 164 шайбы до конца карьеры кажется практически невозможным: возраст, появляющиеся травмы. Ови уже показал — он не робот.

Ещё сомнения? Окей, вспомним январский карантин и историю с гостиницей, когда четверо россиян отстранили от матчей и тренировок из-за нарушений протокола коронавируса. То есть и так сокращённый сезон преследователь Гретцки решил дополнительно урезать.

Итого потеряно 11 матчей и примерно столько же голов. Потеряно и пятое место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. Обогнать Марселя Дионна, у которого на счету 731 шайба, станет возможно при самых удачных раскладах лишь к финалу Кубка Стэнли. Но до него ещё надо добраться.

Итак, пропущенные игры в регулярке и есть основная причина падения результативности. Ему уже сложнее быстро входить в привычный ритм. Даже главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт уверяет, что после возвращения Овечкину теперь необходимо больше времени для разгона.

Ещё один фактор — «пузырь», в котором проводится сезон. Как ни крути, но каждому хоккеисту важна поддержка болельщиков. А Овечкину особенно.

Сейчас форварду необходимо сконцентрироваться на плей-офф, а нам всем выбросить из головы вечную погоню за рекордами. У «Кэпс» неплохие шансы на завоевание второго трофея. Именно Кубок Стэнли может открыть в любимце хоккейного мира второе дыхание. А там, глядишь, и новый контракт не за горами.

Александр Овечкин Gerry Angus/Global Look Press

Пока остаётся загадкой, что в будущем ожидает форварда. Но надежда, что сезонный спад не перерастёт в перманентный, велика.

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин уверен, что такой результат Овечкина за регулярный чемпионат связан в первую очередь с внешними факторами.

Это самый сложный сезон для Овечкина. Собрались все факторы воедино: и коронавирус, и «пузырь», и отстранение на несколько игр, и травма. Это наложило отпечаток на результаты. Но новый контракт придаст хоккеисту новые эмоции. Думаю, есть время собраться. Если ситуация позволит, то мы увидим прежнего Овечкина. Под ситуацией я подразумеваю историю с ограничениями из-за коронавируса, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Однако, как отмечает специалист, обогнать Уэйна Гретцки довольно сложно.

Дистанция большая, трудно прогнозировать. Ничего невозможного нет, но мы понимаем, что на развитие этой ситуации во многом влияют потусторонние факторы. Главное, чтобы этот сезон закончился для «Вашингтона» положительно, а следующий начался вовремя. Со здоровьем у него сейчас всё в порядке, — утверждает тренер.