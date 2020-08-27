«Сам не ожидал»: тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо»

https://static.news.ru/photo/288c0554-e89a-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Олег Знарок Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер столичного «Спартака» Олег Знарок прокомментировал волевую победу (4:1) своей команды над московским «Динамо» в матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

Сам даже не ожидал, что будем так готовы. Но провели матч на хороших эмоциях. Что-то получалось, что-то нет, так что в оставшееся до старта чемпионата время есть над чем поработать. Мы и год назад на прошлом турнире неплохо проводили третьи периоды, сейчас тоже удалось прибавить ближе к концу матча, — сказал он.

Наставник «красно-белых» также отметил, что по ходу сезона, возможно, придётся решать проблему «лишнего» легионера.

В матче с «Динамо» неплохо проявили себя все пятеро иностранных полевых игроков. Поэтому не исключено, что по ходу чемпионата КХЛ придётся решать вопрос, как найти место в составе словацкому голкиперу Юлиусу Гудачеку, который сегодня оказался шестым «лишним», — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что во втором поединке стартового игрового дня Кубка мэра Москвы «Спартак» вырвал волевую победу у «Динамо» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).