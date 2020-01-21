https://static.news.ru/photo/6a9e7274-3c6f-11ea-8f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat.ru

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались команды, занимавшие восьмое и девятое места в таблице Восточной конференции: уфимский «Салават Юлаев» и владивостокский «Адмирал». Очную битву за попадание в плей-офф выиграли уфимцы — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (29-я минута) и Никита Сошников (37-я).

Голкипер хозяев Юха Метсола отразил все 27 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» (54 очка, 49 игр) после этой победы увеличил до пяти очков отрыв от остающегося за пределами зоны плей-офф «Адмирала» и поднялся на седьмое место в таблице «Востока», на очко опередив магнитогорский «Металлург».

«Адмирал» в предыдущих встречах регулярного чемпионата дважды на своей площадке уступил омскому «Авангарду», писал ранее NEWS.rui.