В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались команды, занимавшие восьмое и девятое места в таблице Восточной конференции: уфимский «Салават Юлаев» и владивостокский «Адмирал». Очную битву за попадание в плей-офф выиграли уфимцы — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
Шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (29-я минута) и Никита Сошников (37-я).
Голкипер хозяев Юха Метсола отразил все 27 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне.
«Салават Юлаев» (54 очка, 49 игр) после этой победы увеличил до пяти очков отрыв от остающегося за пределами зоны плей-офф «Адмирала» и поднялся на седьмое место в таблице «Востока», на очко опередив магнитогорский «Металлург».
«Адмирал» в предыдущих встречах регулярного чемпионата дважды на своей площадке уступил омскому «Авангарду», писал ранее NEWS.rui.
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