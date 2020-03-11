https://static.news.ru/photo/508bda9a-63b9-11ea-bdce-fa163e074e61_660.jpg Матч «Авангард» - «Салават Юлаев» Фото: hawk.ru

В шестом матче серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб из столицы Башкирии на своей площадке завоевал путёвку в следующий круг, одержав победу со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

У хозяев отличились Сакари Маннинен (16-я минута), Тему Хартикайнен (18-я), Дмитрий Кугрышев (31-я) и Эдуард Гиматов (за 63 секунды до финальной сирены, в меньшинстве, в пустые ворота).

В последнем случае арбитры по правилам засчитали взятие ворот, которые сдвинул защитник гостей Коди Франсон ещё до броска Гиматова.

Единственную шайбу у «ястребов» забросил на 24-й минуте Александр Яремчук.

Защитник омичей Алексей Емелин провёл 300-й матч в КХЛ, нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко — сотую игру в плей-офф КХЛ.

«Салават Юлаев» выиграл серию со счётом 4-2 (первая игра — 2:5, вторая — 3:2 в овертайме, третья — 6:3, четвёртая — 1:5, пятая — 6:3) и выбил из розыгрыша Кубка Гагарина прошлогоднего финалиста плей-офф.

Во втором раунде соперником уфимской команды станет казанский «Ак Барс», первая игра в «зелёном дерби» состоится в Казани 18 марта.

В другой паре Восточной конференции встретятся казахстанский «Барыс» и новосибирская «Сибирь», хотя проведение матчей «Барыса» в Нур-Султане находится под вопросом из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, писал ранее NEWS.ru.