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Нападающий клуба Washington, россиянин Евгений Кузнецов будет отстранён за употребление кокаина не более чем на три матча регулярного чемпионата. Такое заявление в ближайшее время должна сделать Национальная хоккейная лига (НХЛ).

Об этом пишет газета The Washington Post. Как сообщал News.ru, 23 августа стало известно, что проба, взятая во время ЧМ-2019 по хоккею у Евгения Кузнецова, дала положительный результат на кокаин....