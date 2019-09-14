Уфимский «Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду обыграл хабаровский «Амур» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).
У хозяев отличились Тему Хартикайнен (9-я минута), Илья Баранов (за секунду до конца первого периода) и Никита Сошников (51-я минута).
В составе «Амура» шайбы забросили Антон Лазарев (12-я минута, в меньшинстве) и Игорь Руденков (30-я, в большинстве).
В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» в гостях победил китайский «Куньлунь Ред Стар» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Уральцы обеспечили себе победу благодаря голам Эндрю Кейлофа (19-я минута) и Ессе Виртанена (38-я), хозяева отыграли лишь одну шайбу за 18 секунд до финальной сирены усилиями Спенсера Фу.
Эта победа позволила «Трактору» подняться на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея девять очков после семи проведённых матчей. «Салават Юлаев» — на пятой строчке с семью очками.
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