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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» благодаря покеру Хартикайнена

18:13, 10 января 2021
Фото: hcsalavat.ru

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом» (7:3).

Хартикайнен возглавил список бомбардиров КХЛ, повторив рекорд результативности среди финских игроков, принадлежащий Эсе Пирнесу, который в сезоне-2008/09 набрал 50 очков (22 + 28) в составе «Атланты».

Кроме того, Хартикайнен стал автором первого покера в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ.

Накануне «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Балашихе обыграл магнитогорский «Металлург» — 4:2. В этой встрече голом и результативной передачей отличился Илья Ковальчук.

Как сообщал NEWS.ru, главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов в разговоре с журналистами подвёл итоги прошедшего на территории Канады молодёжного чемпионата мира.

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