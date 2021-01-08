«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» благодаря покеру Хартикайнена

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Хоккеист Егор Рыков, выступающий на позиции защитника в ЦСКА, рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в период работы в США. До перехода в столичный коллектив спортсмен играл в «Хартфорд Вулф Пэк» — команде из Американской хоккейной лиги, являющейся частью «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ.

До отъезда в Штаты Рыков представлял цвета «Сочи» и СКА. В составе команды с берегов Невы он в 2017 году становился обладателем Кубка Гагарина. После перехода в американский клуб игрок...