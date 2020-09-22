«Салават Юлаев» дома едва не отыграл три шайбы в поединке с ХК «Сочи»

Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл ХК «Сочи» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
Гости к середине второго периода создали задел в три заброшенные шайбы усилиями Дмитрия Колготина (10-я минута), Анселя Галимова (24-я) и Никиты Точицкого (33-я), проводившего 300-й матч в КХЛ.
Юлаевцы отыграли два гола благодаря точным броскам Сакари Маннинена (34-я минута) и Дмитрия Кугрышева (50-я), однако спасти игру не смогли. Хотя в самой концовке забили третью шайбу, которая не была засчитана после видеопросмотра.
Нападающий уфимцев Тему Хартикайнен отметился результативной передачей и продлил до семи игр личную серию с набранными по системе «гол плюс пас» очками — теперь их у него 13 (6+7).
Имея 12 очков после девяти проведённых встреч, «Салават» упустил возможность догнать в таблице КХЛ лидера чемпионата — екатеринбургский «Автомобилист».
«Салават Юлаев» проводил этот матч без главного тренера Томми Лямся и одного из ключевых игроков финна Маркуса Гранлунда, тест на COVID-19 у которых оказался положительным, писал ранее NEWS.ru.
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