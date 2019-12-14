Во втором туре проходящего в Москве Кубка Первого канала сборная России в серии послематчевых бросков сумела взять верх над командой Чехии (4:3Б). После окончания встречи главный тренер гостей Милош Ржига оценил игру своей команды, рассказал о целях чешской сборной на этапы Евротура, а также по просьбе корреспондента NEWS.ru прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

«Поставили себе задачу — научить команду побеждать»

— Вашей команде не удался первый период против россиян, в котором соперник забросил две шайбы. В чём причина?

— У нас был слишком большой респект к сопернику, ребята чуть-чуть перенервничали, потому что знали, что Россия первый матч на турнире проиграла. Было видно, с каким настроем соперник действовал в первом периоде, благодаря чему и переиграл нас. Но затем мы выровняли игру, стали лучше перемещаться по площадке, контролировать шайбу, надёжнее играть в обороне. И нам удалось переломить ход игры и выйти вперёд.

— Активный прессинг в чужой зоне в исполнении ваших подопечных — это следствие того, что ваша команда уступала две шайбы, или вы изначально планировали действовать в такой манере?

— Мы стараемся постоянно действовать в таком ключе, больше времени проводить в зоне атаки. Мы не хотим играть в откат, не хотим ждать действий соперника и реагировать на них — стремимся ставить перед своими игроками такие задачи, чтобы они заставляли соперника ошибаться.

— То есть сборная Чехии при вас отказывается от своего традиционного оборонительного стиля?

— Не знаю, насколько он традиционный, но мы играем так, как хотим играть (улыбается).

— Сборная Чехии выиграла первый этап Евротура — Кубок Карьяла, выиграла первый матч с финнами и на Кубке Первого канала навязала борьбу россиянам. Судя по всему, Евротур имеет для вас большое значение?

— Мы поставили себе задачу — научить команду побеждать. То есть любой человек, который придёт в эту команду, должен приходить и делать всё для победы.

Милош Ржига Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

— На этапах Евротура стараетесь наигрывать один и тот же костяк сборной или варьируете состав?

— Один и тот же состав задействовать не получается даже физически. Например, сразу после матча с Россией у нас улетают два игрока, потому что у нас продолжается чемпионат Чехии, и мы заранее договорились с клубами, что отпустим ребят пораньше. Кроме того, пять хоккеистов, на которых мы рассчитывали, у нас травмированы. Но для других игроков наступил такой момент, когда они могут показать, что нужны чешской сборной.

«Не хватило игроков, которые могли бы сделать результат»

— Один из игроков, которого не хватало вашей команде на этом турнире, Томаш Зогорна? Ведь раньше у вас было целое звено из братьев Зогорна — с Гинеком и Радимом.

— Да, Томаш только что перенёс операцию и никак не мог сыграть за сборную. И без него эта тройка выглядела совсем по-другому.

— Вы долго работали в России, возглавляя петербургский СКА, московский «Спартак», подмосковный «Атлант». Сейчас с особыми чувствами приехали в нашу страну?

— Я всегда любил приезжать в Россию, у меня сохранились хорошие воспоминания о работе в Москве, Питере и Подмосковье. Меня здесь всегда тепло принимают, я чувствую огромное уважение со стороны российских болельщиков и хоккеистов, с которыми приходилось работать.

— На Кубке Карьяла в ноябре чешская сборная обыграла россиян. С тех пор российская команда стала сильнее?

— Мне сложно судить. Могу лишь сказать, что нашей сборной сейчас не хватало игроков, которые могли бы сделать результат.

— Судьба нынешнего поединка решалась в серии буллитов. Почему игрокам чешской сборной не удалось реализовать ни одной попытки?

— Знаете, из 15 последних буллитов — с учётом предыдущих матчей — мы забили всего один гол. Всё дело в мастерстве. Конечно, у нас есть игроки, которые хорошо пробивают буллиты, но в большинстве своём они остались дома, не приехали на этот турнир. Придерживаем их на чемпионат мира (смеётся).

fhr.ru

— Что вы думаете о санкциях WADA в отношении России? Есть ли угроза проведению в нашей стране взрослого и молодёжного чемпионатов мира?

— Мне в этой связи вспоминается конкретный эпизод, который был на прошлом чемпионате мира в Братиславе. Там игрок вашей сборной (Евгений Кузнецов. — NEWS.ru) попал в известную историю и потом был дисквалифицирован. Может быть, сборная Чехии тоже пострадала от того, что он играл в матче с нами, но хоккей — командная игра, здесь индивидуальная ответственность не должна вести к санкциям на всю команду. А если говорить в целом об этом ситуации, мне сложно давать оценки. Если кто-то за этим следит, то не должен голословно обвинять всех спортсменов страны — нужно приводить доказательства. Поэтому я верю, что политика всё-таки не вмешается в спорт, который должен оставаться спортом.