Руководство КХЛ не возражает против минуты молчания в память о Ржиге

https://static.news.ru/photo/007e1b04-ec61-11ea-970e-fa163e074e61_660.jpg Милош Ржига Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Руководство КХЛ не станет возражать против ситуации, при которой хоккейные клубы организуют предматчевую минуту молчания в память о скончавшемся бывшем главном тренере сборной Чехии Милоше Ржиге.

В России наставник работал с московским «Спартаком». Также Ржига возглавлял «Химик», «Атлант», СКА и «Авангард». Последним местом работы в КХЛ был «Слован».

После смерти тренера его сын Милош Ржига-младший попросил «всё хоккейное движение, болельщиков и друзей» почтить память отца.

КХЛ выражает искренние соболезнования в связи со смертью Милоша Ржиги. КХЛ не будет возражать в случае организации клубами перед матчами минуты молчания в честь тренера, — приводит слова от пресс-службы организации РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Милош Ржига скончался на 62-м году жизни. Проблемы со здоровьем у него начались летом этого года, 18 августа его госпитализировали в одну из больниц Праги.