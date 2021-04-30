Ротенберг рассказал, как хоккеисты решат проблему с визами США

https://static.news.ru/photo/8527b640-a9ca-11eb-b397-96000091f725_660.jpg Роман Ротенберг Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что решение посольства США в Москве приостановить выдачу виз не скажется на российских хоккеистах. Его слова приводит РБК-Спорт.

Не выдавали визы они уже давно, поэтому это ничего для нас не меняет. Будем искать другие варианты для получения виз. Это сложный путь, но тем не менее, как показала ситуация сейчас (юношеская сборная полетела в США на чемпионат мира. — NEWS.ru), работа коллег МИДа США, МИДа России, всё возможно. Работа продолжается в штатном режиме, несмотря на эту ситуацию, — сказал Ротенберг.

Ранее сообщалось, что посольство США Москве на 75% сокращает штат сотрудников и с 12 мая сводит к минимуму оказание консульских услуг. В частности, прекратят выдачу неиммиграционных виз для недипломатов, не будет осуществляться деятельность по выдаче и замене документов, в том числе паспортов США. Кроме того, американским гражданам, у которых истекает срок визы, рекомендовано покинуть Россию до 15 июня.

Также стало известно, что по итогам трёх матчей группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) сборная России вышла в четвертьфинал турнира. В ночь на 30 апреля россияне обыграли команду Германии со счётом 6:1.