https://static.news.ru/photo/19c85558-2730-11ea-8af7-fa163e074e61_660.jpgЯрослав АскаровФото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press
Молодёжная сборная России по хоккею является главным претендентом на победу в чемпионате мира, пишет североамериканское издание The Hockey News.
Россияне стартуют на МЧМ-2020 матчем с хозяевами турнира Чехией, и издание задаётся вопросом, кто станет основным голкипером в команде Валерия Брагина. Тренерский штаб российской команды включил в состав голкиперов Ярослава Аскарова, Амира Мифтахова и Даниила Исаева.
Издание больше всего делает ставку на Аскарова, которого могут выбрать в топ-10 драфта. Но также склоняются к Мифтахову, отлично проявившему себя в Суперсерии.
Состав молодёжной сборной на чемпионат мира 2020, дамы и господа!
Ранее известный хоккейный агент, телеэксперт и специалист по молодёжному хоккею Алексей Дементьев специально для NEWS.ru подробно представил предстоящий турнир и порассуждал о перспективах российской сборной в Остраве.