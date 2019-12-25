Ярослав Аскаров Ярослав Аскаров Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Молодёжная сборная России по хоккею является главным претендентом на победу в чемпионате мира, пишет североамериканское издание The Hockey News.

Россияне стартуют на МЧМ-2020 матчем с хозяевами турнира Чехией, и издание задаётся вопросом, кто станет основным голкипером в команде Валерия Брагина. Тренерский штаб российской команды включил в состав голкиперов Ярослава Аскарова, Амира Мифтахова и Даниила Исаева.

Издание больше всего делает ставку на Аскарова, которого могут выбрать в топ-10 драфта. Но также склоняются к Мифтахову, отлично проявившему себя в Суперсерии.

Матч с чехами начнётся в 17:00 по московскому времени.

Ранее известный хоккейный агент, телеэксперт и специалист по молодёжному хоккею Алексей Дементьев специально для NEWS.ru подробно представил предстоящий турнир и порассуждал о перспективах российской сборной в Остраве.

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