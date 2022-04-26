Россию лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения ЧМ-2023

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Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, — говорится в заявлении.

Решение о новом месте проведения турнира будет принято на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.

28 февраля сборную России по хоккею отстранили от всех международных соревнований.