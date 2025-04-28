Россиянин оформил хет-трик в плей-офф НХЛ и вошел в историю «Каролины» Российский форвард «Каролины» Свечников оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Фото: Seth Wenig/AP/TASS

Андрей Свечников

Российский нападающий команды «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников проявил себя в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси Девилз», оформив хет-трик. Это уже второй случай в его карьере, когда он забил три шайбы в матче Кубка Стэнли.

Свечников стал первым игроком в истории франшизы «Каролина/Хартфорд», который сделал несколько хет-триков в плей-офф. Также он вошел в число пяти хоккеистов НХЛ, кому удалось достичь этого показателя в составе одного клуба.

В текущем розыгрыше плей-офф это второй хет-трик: первый оформил Павел Бучневич из команды «Сент-Луис Блюз». После этой игры у Свечникова четыре гола в плей-офф. Столько же шайб на счету Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд».

«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Счет в серии стал 3-1 в пользу команды «Харрикейнз». Для выхода в следующий раунд команде нужна одна победа.

Ранее стало известно, что российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, недавний лидер СКА по очкам, отметился двумя голевыми передачами в четвертом матче серии против «Вашингтона». Несмотря на поражение команды «Канадиенс» (2:5), россиянин впервые проявил себя в решающих матчах Кубка Стэнли.

До этого первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил наградить Овечкина за рекордный гол в НХЛ и патриотическую позицию. По его мнению, спортсмен давно заслужил особое признание не только как выдающийся игрок, но и как человек, открыто поддерживающий Россию в международной повестке.