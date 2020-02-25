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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как отреагировал нападающий и капитан команды россиянин Александр Овечкин на переход в клуб соотечественника Ильи Ковальчука.

Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья и очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, — цитирует Маклеллана Washington Post....