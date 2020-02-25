Российский голкипер Александр Георгиев станет первым вратарём клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» после попадания вратаря Игоря Шестёркина в автомобильную аварию.
Георгиев будет стоять на воротах в ближайшем матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Хенрик Лундквист будет вторым голкипером, сообщает New York Post.
В нынешнем сезоне Георгиев провёл 28 матчей в НХЛ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию. ДТП произошло в Бруклине. Бучневич не получил серьёзных травм, а Шестёркин сломал ребро.
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