Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в разговоре с вице-премьером РФ Ольгой Голодец подтвердил проведение на территории России чемпионата мира по указанному виду спорта. Об этом российский политик сообщила во время Международного хоккейного форума в Москве.
Да, мы ждём их. Господин Фазель это подтвердил, — заявила Голодец.
Чемпионат мира, как и молодёжное первенство среди мужчин, должен пройти в России в 2023 году. Соревнование среди женщин запланировано на 2021 год.
Как отметила Голодец, на данный момент в России хоккеем занимаются более 600 тысяч человек,
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Он выразил надежду на то, что РФ подаст апелляцию и оспорит принятое WADA решение.
Исполком агентства отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
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