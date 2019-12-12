https://static.news.ru/photo/be114094-1cb7-11ea-83bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в разговоре с вице-премьером РФ Ольгой Голодец подтвердил проведение на территории России чемпионата мира по указанному виду спорта. Об этом российский политик сообщила во время Международного хоккейного форума в Москве.

Да, мы ждём их. Господин Фазель это подтвердил, — заявила Голодец.

Чемпионат мира, как и молодёжное первенство среди мужчин, должен пройти в России в 2023 году. Соревнование среди женщин запланировано на 2021 год.

Как отметила Голодец, на данный момент в России хоккеем занимаются более 600 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Он выразил надежду на то, что РФ подаст апелляцию и оспорит принятое WADA решение.

Исполком агентства отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.